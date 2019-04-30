”سنطرال دانون“ تعلن الانتهاء من تجهيز ستة مطاعم مدرسية (+صور)

هبة بريس – الرباط

على هامش تنظيم الدورة 17 من صحتي في تغذيتي، وهو برنامج تربوي للتحسيس بأهمية التغذية داخل المدارس التعليمية، والمنظم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت شركة سنطرال دانون عن الانتهاء من تجهيز ستة مطاعم مدرسية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط -سلا -القنيطرة .

وتم الإعلان عن هذا الحدث بمناسبة انطلاق الأسبوع الوطني من برنامج صحتي في تغذيتي، يرم أمس الإثنين من مدرسة الزلاقة بطنجة.

ويهم برنامج الإصلاحات المطاعم المدرسية التابعة للأكاديمية الجهوية الرباط-سلا-القنيطرة،، باستفادة أكثر من 1400 طفل. وتتضمن تأهيل المطاعم من خلال تجهيزها بمعدات المطبخ وتزويدها بقاعات الطعام، بهدف تقديم راحة أفضل للأطفال المستفيدين.

ويتعلق الأمر بتجهيز مجموعة مدارس أولاد سبيطة في سلا، ومدرسة المسجد في تمارة، ومدرسة فاطمة الفهرية في سيدي قاسم-زكوطة، ومجموعة مدارس أبو قاسم الزياني في الخميسات-والماس ومدرسة سليمان الفارسي في القنيطرة ومجموعة مدارس عقبة بسيدي سليمان، مما سيمكن حوالي 1400 تلميذ من الاستفادة من عملية الإطعام في ظروف جيدة.

كما تهدف خطة التجهيز تقديم راحة أفضل للأطفال المستفيدين من خلال تهيئة المطاعم وتجهيزها بمعدات الطبخ وتزويدها بجميع الحاجيات المتعلقة بصيانة المواد الغذائية والمحافظة عليها وتوفير طاولات وكراسي قاعة الأكل.

وتروم هذه العملية أيضاً إلى توفير نموذج يمكن تعميمه على المستوى الوطني وفق الخطة الجديدة التي أطلقتها سنطرال دانون بالشراكة مع قطاع التربية الوطنية. وبهذه المناسبة صرح مسؤولو سنطرال دانون بأن “المساهمة في رفاهية الأطفال الذين يدرسون بعيدًا عن منازلهم، مع تلقينهم الممارسات الغذائية الجيدة.

ويشار إلى أن برنامج صحتي في تغذيتي أعطيته انطلاقته خلال سنة 2003 ، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين سنطرال دانون ووزارة التربية الوطنية، حول مهمة ذات مصلحة وطنية: توعية تلاميذ المدارس بمبادئ التغذية الجيدة مع تعزيز ازدهارهم وتنميتهم من خلال اعتماد التغذية الصحية والمتوازنة. حيث يشارك حوالي 20 ألف مدرسة في البرنامج، وهو ما يعني 4.7 مليون تلميذ تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة.

وبالنسبة لهذه الدورة الجديدة 2019، تم إطلاق منصة رقمية، وهي ثمرة عملية البناء المشترك التي ساهم فيها جميع المتدخلين في البرنامج: سنطرال دانون، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على جميع المستويات (المديريات المركزية والجهوية والاقليمية وخبراء التغذية). تم تصميم المنصة ليتم استخدامها من قبل الاساتذة والأطفال والآباء.

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