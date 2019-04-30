صيادلة وجدة يحتجون ضد الاتفاقيات الفردية للمكتب الوطني للكهرباء

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت النقابة الجهوية للصيادلة بوجدة صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء تنديدا بخرقها لمدونة الدواء 17/04 وكذا ميثاق أخلاقيات المهنة.

فحسب رئيس النقابة الجهوية للصيادلة بوجدة محمد بولعوين فالوقفة جاءت نتيجة خرق المكتب الوطني للكهرباء بالمدينة لمدونة الدواء وميثاق اخلاقيات المهنة القائم على العدل والمساواة والاحترام المتبادل، وإيقاف الاتفاقيات الفردية الغير القانونية مع بعض الصيادلة وإيجاد صيغة مشتركة يستفيد منها الجميع وفقا للقوانين والأعراف، لكن الجواب كان هروبا للأمام وتملصا من المسؤولية.

اثناء الوقفة الاحتجاجية رفع الصيادلة شعارات قوية مثل ” علاش جينا واحتجينا one تلعب بنا، convention ضارة بنا، الصيدلي اليد في اليد وحدتنا لازم تصمد، اسمع يا مدير الصيدلي لن يركع “.

للإشارة، صيدلتان فقط بمدينة وجدة تستفيد من الاتفاقيات الفردية مع المكتب الوطني للكهرباء بشكل دائم دون تفعيل مبدأ المداومة إسوة مع باقي الصيدليات.

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