العثور على رضيعة متخلى عنها بمنطقة حي المصلى فاس

خالد لعروسي - هبة بريس

رضيع آخر ينضاف إلى لائحة الأطفال المتخلى عنهم عقب عثور صباح يومه الثلاثاء 30/04/2019 على رضيعة “أنثى” ملقاة قرب إحدى قاعات الحفلات بمنطقة حي المصلى اللويزات التابعة لمنطقة جنان الورد بفاس

وحسب مصادر قريبة من مكان الحادث، فإن الرضيعة، الحديثة الولادة تم العثور عليها من طرف عمال لشركة “أوزون” ذات التدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس داخل حاوية القمامة، فتم نقلهه إلى مستشفى الغساني ظهر المهراز على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية لعرضها على الطبيب من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

و في نفس السياق، حضرت إلى عين المكان السلطات المحلية و المصالح الأمنية التابعة للدائرة 12 اللويزات ،و تم فتح تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات الواقعة و الأسباب التي ادت إلى رميها

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