فاجعة أكادير .. مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للضحايا

هبة بريس – الرباط

كشف مصدر طبي لجريدة هبة بريس الإلكترونية عن الحصيلة الأولية لحادث انقلاب حافلة كانت تقل عاملات صناعيات صبيحة يومه الثلاثاء شمال مدينة أكادير.

وأفاد ذات المصدر على أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير أستقبل 22 حالة، بينهم قتيلان وأربع آخرين حالتهم حرجة جداً.

وأضاف ذات المصدر على أن الحالة الصحية للبقية باستثناء الأشخاص الأربعة، لا تدعو للقلق وجميعهم سيغادرون المستشفى الجهوي هذا اليوم.

هذا وكانت مصادر قد أسرت للجريدة، على أن أسباب الحادث تعود لكون السائق فقد السيطرة على المقود، لتنقلب الحافلة، مما خلف مصابين، الذي تم اخراجهم في بداية الحادث من الحافلة عدد من العمال بحي انزا، قبل أن تحل فرق الوقاية وتتكلف بمهمة الانقاذ .

الحادث يأتي بعد سلسلة من حوادث مماثلة للعاملات الفلاحيات عرفها المغرب في أقل من شهرين، كانت أبرزها حادثة مولاي بوسلهام، التي خلفت هي الأخرى 9 قتلى والعديد من الجرحى غالبتهن نساء، ما تسبب في مآسي لهذه الأسرة المغلوب على أمرها والتي تعيش في فقر مدقع.

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