رئيس جمهورية غينيا يستقبل أوجار .. وهذه التفاصيل

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية غينيا السيد ألفا كوندي الإثنين 29 أبريل، وزير العدل محمد أوجار الذي يقوم بزيارة عمل لكوناكري من 28 إلى 30 أبريل الجاري .

وخلال هذا الاستقبال عبر الرئيس الغيني عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غينيا ، وبالدور الكبير الذي يقوم به محمد السادس للرفع من مستوى هذه العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أشاد بحرص جلالة الملك على تتبع المشاريع التي أطلقها جلالته بغينيا، وثمن رئيس جمهورية غينيا كذلك الدور الريادي لجلالة الملك في السعي للنهوض بالقارة الإفريقية.

وقدم وزير العدل، خلال هذا اللقاء، عرضا حول الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك بالمغرب وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية مستقلة، مؤكدا استعداد وزارة العدل بالمملكة المغربية لتوسيع كل أشكال التعاون مع نظيرتها الغينية.

وجدد ألفا كوندي بالمناسبة التعبير عن تثمينه للأوراش الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، كما حضر هذا الاستقبال سفير الملك محمد السادس بجمهورية غينيا إدريس إسباعين.

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