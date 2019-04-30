أردوغان: تركيا لن تقبل أي إملاء

نُشر بتاريخ :  2019-04-30 - 12:42
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هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، من أن مشروع إنتاج الطائرات “إف – 35” الأمريكية سيتعرض للفشل في حالة إقصاء تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده لا تقبل سياسة الإملاءات، وذلك في إطار ضغوط أمريكية على أنقرة لوقف صفقة شراء منظومة صواريخ “إس — 400”.

وقال أردوغان في كلمته أمام معرض الصناعات الدفاعية بمدينة إسطنبول: “تركيا لن تقبل أي إملاء في مجال الصناعات الدفاعية كما لم تقبلها في المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية”.

وتابع: “نتعرض لإملاءات بشأن مقاتلات إف- 35 وعزل تركيا عن مشروع مقاتلات إف- 35 سيؤدي إلى انهياره”، مشيرا إلى أن تركيا “تقوم بتسريع الخطوات من أجل تصنيع مقاتلاتنا التي ستكون عماد قواتنا الجوية مستقبلا”.

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