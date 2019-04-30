فوضى وتسيب يسيطران على ساحة جامع الفنا .. والسلطات خارج التغطية

ضاهر محمد؛ مراكش

تعيش ساحة جامع الفنا عشوائية وتسيبا وفوضى على كافة المستويات وكأن المنطقة منعزلة بعيدة عن مراكز القرار …حيث أضحت التجاوزات والاختلالات لا حد لها وبات تجار الساحة يتحدثون عن العديد من الفضائخ والخروقات الخطيرة التي تفرض نفسها وأصبحت حديث العام والخاص، في ظل عجز وتهاون الباشا وقائد الملحقة الادارية جامع الفنا في حماية الساحة العالمية من “الفراشة” والمترامين على الملك العمومي، مما يعني انه تشجيع للفوضى التي لاتخدم السياحة بالمدينة ، وهو حافز لكل من هب ودب أن يحتل موقعا في الساحة بدون ترخيص ويمارس فيه نشاط تجاري أو غيره من الأنشطة غير قانونية، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة، كان من تجليات ذلك، أن حولت الفوضى العارمة التي تجتاح الساحة والمساحات المجاورة لها إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بين اصحاب حنطات بيع المأكولات أو زبنائهم.

وفي سياق الحديث عن التسيب والفوضى وسط الساحة، كشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان قائد الملحقة الادارة جامع الفنا، لم يقم منذ تعيينه على رأس الملحقة باي حملة ضد (الفراشة) او معاينة الفوضى التي تعرفها حنطات بيع المأكولات، مكتفيا بالمكوث داخل مكتبه واعطاء التعليمات لاعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.

السؤال المطروح؟؟؟؟ من يراقب من بساحة جامع الفنا وأين هم ممثلو السلطة من المقدم إلى القائد والباشا وحتى والي الجهة …ومن يفرض تطبيق القانون ويوقف مهزلة التسيب وسط الساحة العالمية “جامع الفنا” …؟

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