فاجعة أكادير .. “خطاف ” سبب حادث انقلاب حافلة العاملات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن حافلة نقل العاملات الصناعيات، قد اصطدمت بسيارة ” خطاف” صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الرابط بين حي أنزا وأكادير المدينة.

واضافت مصادرنا، أن سائق الحافلة، لم ينتبه بسبب وجود ضباب كثيف خيم على المنطقة الشاطئية لحي أنزا، ليصطدم بسيارة ” خطاف” كانت متوقفة على الطريق، مما تسبب في انقلابها أسفل جبل محادي للمنطقة الصناعية، مما أدى الى وفاة عاملتين على الفور، بينما حوالي ثلاثون اخريات تم نقلهن الى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعضهن اصابته خطيرة .

الحادث يكشف عن ظاهرة ” الخطافة” المنتشرة بالمنطقة، حيت يستعمل هؤلاء قنينات غاز البوتان، كمحرك لسياراتهم التي تتوفر على أسطول يفوق 130 سيارة نقل سري” خطاف” يتحركون بمنطقة انزا وحي تدارت ومناطق اخرى جبلية بأكادير اداوتنان.

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