انتخاب السفير عمر هلال رئيسا للجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة

هبة بريس

تم الاثنين 29 أبريل بنيويورك، انتخاب السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالتزكية، رئيسا للجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة لفترة تمتد لسنتين.

وأكد هلال، في كلمة في افتتاح الدورة ال41 للجنة، أن نشر وتغطية أنشطة الأمم المتحدة “تكتسي أهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى”، معتبرا أنه “في زمن العولمة الذي شهد فيه حقل الاعلام تطورا غير مسبوق، ثمة حاجة ماسة إلى معلومات موثوقة ومحايدة وموضوعية، لاسيما إذا كان مصدرها الأمم المتحدة”.

وأثنى الدبلوماسي المغربي على “السمعة والشرعية والمصداقية التي تحظى بها الامم المتحدة”، مضيفا “في الواقع ، نتوقع من الأمم المتحدة أن تقدم خدمة إعلامية نموذجية بشأن قضايا هامة وذات حساسية. وفي ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، ننوه بالإجراءات الملموسة والمبتكرة التي تم اتخاذها لدعم تحقيق هذه الأهداف”.

وذكر في هذا الصدد بأن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد قدم ميثاق وسائل الاعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة خلال الشق رفيع المستوى من اشغال الدورة الاخيرة للجمعية العامة، كما أُبرمت شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص علاوة على إشراك مراكز الاعلام التابعة للأمم المتحدة.

وبخصوص تغير المناخ، إحدى القضايا ذات الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة، قال الدبلوماسي المغربي إنه تم وضع استراتيجية تواصلية في أفق قمة المناخ التي ستنعقد في شتنبر القادم، فضلا عن إطلاق بوابة إعلامية جديدة على شبكة الانترنيت بست لغات، وهي المنصة الرقمية الرئيسية للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.

وتابع هلال قائلا، “نشيد بالحملة “الخدمات والتضحيات” التي تبرز عمل القبعات الزرق الذين يعرضون حياتهم للخطر، فضلا عن الجهود التحسيسية الداعمة لحوار الحضارات ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطاب الكراهية والقضايا الإنسانية والهجرة ومجمل العمل الاعلامي المتمحور حول أولويات القارة الإفريقية”.

و أشار في الختام إلى الأنشطة المقررة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، مؤكدا أنها ستشكل فرصة مواتية لتسليط الضوء على أولويات المنظمة من خلال عملية شفافة وتشاورية تأخذ يعن الاعتبار مختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والنساء.

يشار الى أن لجنة الإعلام هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، أنشئت للتعاطي مع القضايا المتعلقة بالإعلام.

وتشرف اللجنة على عمل إدارة التواصل العالمي وذلك عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات والبرامج والأنشطة التي تضطلع بها الإدارة.

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