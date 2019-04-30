الأهلي المصري ينجح في خطف نجم نهضة بركان

هبة سبور

كشفت صحيفة”الفجر المصرية” أن هداف البطولة الإحترافية ولاعب نهضة بركان لابا كودجو توصل بعرض إحترافي مغري من نادي الأهلي المصري للتعاقد معه في هذا المركاتو الصيفي.

وحسب نفس المصدر فقد نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الحصول على موافقة مبدئية من التوجولي كودجو لابا دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

يذكر أن الدولي الطوغولي سنتهي عقده مع الفريق البركاني ، بنهاية الموسم،ولم يجدد عقده مع الفريق ، في ظل رغبته بالرحيل وخوض تجربة إحترافية جديدة.

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