بركان… جمعية أثار للسياحة تعيد اللباس التقليدي الى الواجهة

هبة بريس : وجدة

تماشيا مع تفاعلات الشباب المغربي عبر موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك من خلال تشالنج التحدي حيث دعا بعضهم إلى تخليد اللباس التقليدي وإعادته إلى الواجهة مرة أخرى، قامت جمعية آثار للسياحة المغربية والتنمية البشرية بركان يوم السبت 27 أبريل الجاري بتنظيم خرجة جماعية لأعضاء الجمعية وأطرها وبعض الشباب المتعاطفين و المهتمين باللباس التقليدي تحت شعار ” ثقافتي في لباسي”

وتروم المبادرة هو التعريف بالموروث الثقافي الملبوس كخطوة رمزية لإعادة هذا اللباس إلى الواجهة وعلى امتداد الخط الطولي لشوارع وأحياء بركان سجلت تفاعلا إيجابيا من الساكنة مع هذه البادرة والتي ذكرت البعض بالماضي وأحيت فيهم الشوق والحنين كما ألهمت البعض من شباب اليوم في التفكير والبحث عن معطيات كانت بالماضي، حيث استهدفت الخرجة شارع ابن سينا وحي الأندلس والحي الحسني وبايو واستقرت بساحة محمد السادس ،حيث تم ترديد بعض الأهازيج من التراث القديم ورسم بعض اللوحات تصف جمالية الحايك وإبداعية الساحة.

كما تؤكد الجمعية المنظمة على ضرورة الإهتمام بالموروث الثقافي ومحاولة إرجاعه للساحة بين الفينة والأخرى، كما تذكر المسؤولين في القطاع السياحي بالإقليم على ضرورة الخروج إلى أرض الواقع، فإقليم بركان لديه من المقومات البشرية والمادية والثقافية ما يؤهله إلى مستقبل سياحي واعد.

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