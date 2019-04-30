أكادير .. انتحار ” صيدلانية” شنقا والأمن يحقق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف مصدر “هبة بريس ” أن جثة سيدة عثر عليها يوم أمس الاثنين، بداخل فيلا بحي تليلا بأكادير، تخص ” صيدلانية ” معروفة بالمدينة ، عثر عليها أحد أقاربها ” مشنوقة” بغرفتها بعد أن لفت ” عنقها” بواسطة شريط .

ورجحت مصادر بأن يكون سبب الانتحار ضائقة نفسية نتجت عن أزمة مالية، وذلك في انتظار تأكيد السبب الحقيقي من قبل تقرير الخبرة الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وباشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها الأولية، وقامت بتمشيط محيط الجثة، في انتظار تقرير الطب الشرعي.

ومن المعلوم أن عدد من مدن واقاليم سوس، شهدت خلال هذه السنة الجارية، ارتفاع في عدد المنتحرين، من مختلف فئات المجتمع، مما يستدعي من المختصين البحث في تنامي هذه الظاهرة الخطيرة.

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