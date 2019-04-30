طقس الثلاثاء .. جو حار بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي وبداخل البلاد.

كما ستنتشر كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الليل والصباح، فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومن المحتمل حتى الواجهة المتوسطية، كما ستنمو سحب غير مستقرة مصحوبة برعد وقطرات مطرية محلية منذ نهاية الصباح فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستظهر أيضا سحب من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي الأرجاء. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية بالأقاليم الجنوبية وبالسهول الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بأقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 14 و20 درجة على العموم بباقي الجهات. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 26 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس واللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و38 درجة بداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي، إضافة إلى كل من الشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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