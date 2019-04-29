وزير التعليم الكندي بالمغرب لتقييم المنهاج الدراسي الانجليزي

محمد منفلوطي_هبة بريس

قام وزير التعليم الكندي DOMINIC CARDY الرحال بالمغرب متفقدا للعديد من المؤسسات التعليمية بالبيضاء في إطار التباحث حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون التربوي مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير الكندي الذي كان مرفوقا بكل من محمد عزيز الوكيلي المدير المساعد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، ومليكة اكنا المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدار البيضاء أنفا، ورئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية ورؤساء المصالح بالمديرية، حيث فتح المسؤول الكندي حوار مباشر مع التلاميذ حول مجموعة من المواضيع التي همت مضمون المنهاج الدراسي في المسار الإنجليزي وكذا الآفاق وتطلعاتهم المستقبلية لهذا المسار، إذ تفاعل التلاميذ مع المواضيع التي طرحت للنقاش مشيدا بالجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية بالمغرب في سبيل الرفع من جودة التعلمات.

وتابع الوزير الكندي زيارته للاضطلاع عن كثب عن سير العمل بأقسام التعليم الأولي، حيث قدمت المديرة الإقليمية الدار البيضاء أنفا “مليكة أكنا” توضيحات حول المنهاج الحديث المتبع من طرف المربيات من أجل الارتقاء بهذا النوع من التعليم على صعيد مديرية الدار البيضاء أنفا ؛ كما تطرقت السيدة المديرة إلى برنامج التكوين المستمر المسطر سنويا لفائدة المربيات ، والذي يعتمد بيداغوجيا اللعب من أجل إكساب أطفال 4 و 5 سنوات الكفايات الضرورية لولوج السلك الابتدائي.

ولقد كانت هذه الزيارة مناسبة للتعريف بالبرنامج البيئي للمؤسسة بوصفها مؤسسة إيكولوجية حائزة على شارة اللواء الأخضر الدولي ، من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حيث قدم تلميذات وتلاميذ النادي البيئي مشروعهم البيئي لهذه السنة، وهو الحديقة الببيولوجية ، كما قدموا شروحات للمنتوجات والأنشطة البيئية في قاعة العروض.

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