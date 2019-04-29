برلماني للأعرج: ترفعون دعم “دوزيم” مقابل استمرار الفشل الرداءة

نُشر بتاريخ :  2019-04-29 - 22:45
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هبة بريس ـ الرباط

قال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال إن قيمة الدعم الموجه للقناة الثانية رفع من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، وذلك منذ سنة 2017 من أجل مساعدتها على تجاوز الوضعية المالية التي تعيشها.

واعتبر الأعرج، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري، أن الرفع من الدعم الحكومي للقناة الثانية يأتي من أجل مساعدتها على تجاوز الوضعية المالية التي تعيشها، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات عديدة تواجه القناة الثانية، وسيعمل مجلسها الإداري على حلها.

وتعقيبا على تدخل الاعرج قال عبد المجيد الفاسي النائب البرلماني عن حزب “الاستقلال” بالقول:” كيف يعقل أنه رغم كل هذا الدعم لازالت القناة تعيش أزمة مالية خانقة وهي مهددة بالموت”.

من جهته، قال محسن مفيدي النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” ان القناة الثانية تعمل بدون عقود برامج في خرق واضح للقانون قبل ان يضيف ” ترفعون دعم القناة الثانية لكن مقابل ماذا؟ مقابل استمرار الفشل والرداءة؟.

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