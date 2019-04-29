مديرية التعليم بسطات تنفي استقبالها للأساتذة أطر الأكاديميات

هبة بريس_ سطات

أثـــــــارت مراسلة منسوبة إلى المديرية الإقليمية للتعليم بسطات نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، (أثارت) جدلا واسعا خيم على الوضع التعليمي محليا واقليميا وحتى وطنيا، وهو ما جعل المديرية الاقليمية تسارع إلى نفي المراسلة المنسوبة إليها نفيا قاطعا، مؤكدة أنها لم تصدر أي مراسلة في شأن استقبال الأساتذة أطر الأكاديميات.

ونفت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه، (نفت) اصدارها لمراسلة وجهتها إلى مديري المؤسسات التعليمية، تدعوهم إلى “تيسير التحاق الأساتذة أطر الأكاديميات الذين أعلنوا عودتهم للأقسام، وإيـــــلاء عناية خاصة للأطر التي تم الاستعانة بهم ودمجهم كمتدربين لدى أطر الأكاديميات”.

وكشفت مصادر هبة بريس، ان المراسلة المزعومة تتضمن عيوبا في الشكل والمضمون، من بينها انها منسوبة لمصلحة الشؤون الادارية والمالية مكتب الدعم الاجتماعي، في الوقت الذي كان بالاحرى نسبها إلى مصلحة الموارد البشرية، ناهيك عن عدم تضمنها للترقيم المعمول به.

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