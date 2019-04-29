برلماني : “هذه حكومة باك صاحبي واعطيني نعطيك”.. وذاكرة التاريخ تسجل

هبة بريس ـ الرباط

هاجم النائب البرلماني عدي بوعرفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حول اختلالات الحكومة الحالية فيما يتعلق بالانتداب في المناصب العليا بالوزارات والمؤسسات العمومية.

وقال النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم الإثنين 29 أبريل، بمجلس النواب، مخاطبا الوزير، ” هذه الحكومة تعين وتعفي وتمدد لمن تريد، بعيدا كل البعد عن معايير الشفافية والديمقراطية والنزاهة “،

واضاف عدي بوعرفة “هذه حكومة أباك صاحبي واعطيني نعطيك وحكومة تبادل المنافع فيما بين بعض الوزراء، بمعنى يتم تهميش الكفاءات الوطنية وإبعاد مجموعة من الأيادي النظيفة وتهجير الأدمغة للخارج”.

واتهم النائب البرلماني وزير بهذه الحكومة بصبغ وزارته بلون حزب سياسي، منبها من أن ذاكرة التاريخ ستسجل ذلك، ولن ترحم المتآمرين والصامتين والانتفاعيين والانتهازيين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0