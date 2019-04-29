بنعبدالقادر يكشف حقيقة وجود “آلاف” من الاشباح بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

نفى محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الإثنين، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود ما يقارب 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.

وقال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، ان هناك تضخيم كبير للأرقام، مشيرا إلى أن عدد الموظفين المتغيبين عن مناصبهم بكيفية غير مشروعة لم يتجاوز سنة 2012، 339 موظفا تحركت في حقهم مسطرة العزل من الوظيفة العمومية.

وأكد بنعبد القادر، أن أعداد الموظفين الأشباح واصلت التراجع منذ العام 2012 حيث أصبحت لا تتجاوز 281 موظفا سنة 2017، مشددا على أن الوزارة تعمل حاليا على تحضير تقرير 2018 حول الموظفين المتغيبين عن مناصبهم بكيفية غير مشروعة.

وفي شق اخر ، كشف الوزير جوابا على سؤال حول الفوارق في منظومة الأجور بالمغرب، تقدم به فريق التجمع الدستوري، أن المشاكل المتعلقة بالأجور ترتبط أساسا بالاختلالات الهيكلية في منظومة الوظيفة العمومية.

بنعبد القادر أوضح أيضا أن الأجر في الوظيفة العمومية يُحدد بناء على الانتماء إلى الهيئة أو إلى الدرجة والسلم الإداري، وليس إلى المردودية والكفاءة والحضور والإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي اعتبره يخلق تفاوتات في الأجور ولا يحقق العدالة الأجرية، داعيا إلى ضرورة اهتمام الإصلاح بهذه الجوانب

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