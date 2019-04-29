رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعبر عن تقديره العميق ل “نداء القدس”

هبة بريس ـ الرباط

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، عن تقديره العميق ل “نداء القدس” الذي وقع عليه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقداسة البابا فرنسيس، مسجلا أن الاتحاد الإفريقي ”ينخرط بشكل كامل في هذه المبادرة”.

وفي رسالة موجهة للملك مجمد السادس، أعرب فاكي عن بالغ تقديره، وتقدير الاتحاد الإفريقي لنداء القدس الذي أطلقه جلالته وقداسة البابا فرنسيس، خلال زيارة البابا للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أشاد كذلك في بيان له بتاريخ 3 أبريل 2019، بهذا النداء.

واعتبر فاكي، أن هذه المبادرة تندرج في سياق عالمي يثير قلقا بالغا، ويتسم بتنامي التعصب ورفض الآخر، مبرزا أن هذا السياق “يضفي على الجهود المبذولة للحفاظ على الطابع الخاص ومتعدد الأديان، والبعد الروحي والهوية الخاصة للقدس الشريف، طابع الاستعجال والأهمية.

وأعرب عن يقينه بأن نداء القدس “سيسهم بشكل كبير في هذه الجهود”، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي “ينخرط بشكل كامل في هذه المبادرة”، وأنه “سيقدم لها كل الدعم السياسي الممكن”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0