نقابة تطالب الدكالي بعقد اجتماع عاجل لضبط الحوار الاجتماعي القطاع

هبة بريس ـ عبد الله عياش

دعت النقابة الوطنية للصحة وزير الصحة إلى عقد اجتماع عاجل لضبط مسار الحوار الاجتماعي القطاعي، نظرا لتعثره وتعويمه.

وجاء في رسالة للنقابة العضو بال”ك د ش”، إننا وبعد مرور شهرين على بداية الحوار الاجتماعي القطاعي على مستوى وزارة الضجة والذي اتفقنا في البداية على إطاره العام وقررنا المساهمة بكل صدق ومسؤولية ومهنية في إنجاحه، لاحظنا ممن خلال متابعتنا الدقيقة لمجرياته تعثرا ملموسا بخصوص صيغته ومضمونه بالرغم من عقد 11 اجتماع لكافة اللجن المنبثقة عنه، وتمطيطا لإشغاله بدون أفق واصح ومتطور، وتعويما للمطالب المعبر عنها حيث اتضح ذلك جليا من خلال محاضر اجتماعات اللجنة المركزية والتي ليست إلا تجميعا لكل ما تم طرحه في اللجان الموضاعاتية دون أي مجهود لتحديد الأولويات وترتيب المطالب الأساسية وبالتالي التخلي على الأهم خصوصا المطالب ذات الأثر المالي التي من شانها تحسين الأوضاع المادية للعاملين بقطاع الصحة سواء المشتركة بين كل الفئات او المطالب الفئوية الأساسية وذلك لكي يؤخذ بعين الاعتبار الغلاف المالي المترتب عنها بالموازاة مع الحوار المركزي والذي يتطلب تأشيرة وزارتي المالية والوظيفة العمومية. أما المطالب التي ليس لها اثر مالي فسوف يكون لنا المجال الزمني الكافي لمناقشتها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها بيننا وبينكم في قطاع الحصة”. تضيف المراسلة.

وكشفت النقابة انها قاطعت آخر اجتماع للحوار الاجتماعي القطاعي، لعدم اتفاقها مع منهجية تدبير الحوار وغياب أي وضوح بخصوص مآله، مطالبة الوزير بالتدخل من اجل تقويم وضبط مسار الحوار في الاتجاه الصحيح وذلك خلال اجتماع عاجل معه او مع من يمثل الوزارة.

وطالبت النقابة ايضا الوزارة المعنية بتقييم ماتم القيام به وتقويم وضبط مساره في الاتجاه الصحيح وذلك من خلال اجتماع عاجل ضمانا لاستمرار الحوار ونجاحه .

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