إندونيسيا تقرر بناء عاصمة جديدة وتتخلى عن جاكرتا

هبة بريس - وكالات

عادت المناقشات الدائرة منذ عقود في إندونيسيا لبناء عاصمة جديدة إلى دائرة الضوء بعد موافقة الرئيس جوكو ويدودو على خطة طويلة الأجل للتخلي عن العاصمة جاكرتا المكتظة والتي تعاني معدلات عالية من التلوث.

وقال وزير التخطيط بامبانغ برودجونيورو إن ويدودو قرر في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الاثنين نقل العاصمة خارج جزيرة جاوا الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إندونيسيا.

ولم يعلن عن موقع العاصمة الجديدة لكن التكهنات تشير إلى بالانغكارايا في جزيرة بورنيو كموقع مفضل لبناء العاصمة الجديدة.

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