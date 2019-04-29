حبوب الهلوسة تدفع شاب الى الانتحار من سطح منزله بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان شاب ثلاثيني وضع حدا لحياته بعدما أقدم على الإنتحار برمي نفسه من الطابق الثاني من المنزل الذي يقطن به بدوار “رجا فالله” بحي عين إيطي بمقاطعة النخيل بمراكش.

وكشفت نفس المصادر، ان الهالك كان تحت تأثير حبوب الهلوسة، ارتمى من اعلى الطابق الثاني لمنزله وسقط بقوة فوق أرضية فناء المنزل ما أرداه قتيلا على الفور.

وفور اشعارها بالحادث انتقلت عناصر الامن والسلطة المحلية لمنزل الشاب، لفتح تحقيق لمعرفة اسباب الانتحار، كما تم نقل جثة الشاب لمستودع الاموات من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات الوكيل العام.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1