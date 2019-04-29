بسبب 22 دولار .. جريمة بشعة تهز مصر

هبة بريس - وكالات

أقدم عاطل مصري على ذبح شابين في العقد الثاني من عمرهما من أجل سرقة 400 جنيه ”22 دولارًا“ بمنطقة ”الشرابية“، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وعثرت قوات الأمن المصرية على جثتي الشابين بأحد المطاعم داخل غرفة صغيرة، وتبين خلال الفحص بأنهما في العقد الثاني من العمر 16 و17 عامًا، وتبين وجود طعنات متفرقة بأنحاء مختلفة في جسديهما.

وكشفت تحقيقات النيابة في الواقعة، أن المجني عليهما من محافظة المنيا (جنوب البلاد)، وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بمنطقة الشرابية بالقرب من العمل للمكوث بها، وخلال فترة عملهما نشأت صداقة بينهما وبين المتهم يبلغ 24 سنة ”عامل“ بذات المطعم، وبعلمه بادخار المجني عليهما مبلغًا ماليًا 400 جنيه ”22 دولارًا“ قرر قتلهما لسرقة المبلغ المالي.

وكانت قوات الأمن بقسم شرطة الشرابية، قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم، فيما كثف الأمن جهوده وتم الكشف عن هوية الجاني.

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