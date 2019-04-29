طانطان : مطالب بالتحقيق في مصير أموال جمعية البحث و إنقاذ الأرواح البشرية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتج عدد من مهنيي الصيد البحري بطانطان أول أمس الاحد، عن مصير أموال كبيرة من ميزانية جمعية البحث و إنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، مطالبين كل الجهات المتدخلة بضرورة فتح تحقيق مع المكتب المسير للجمعية.

الاجتماع الذي لم يكتمل، بسبب الاحتجاجات، بعد أن قدم المكتب المسير التقرير المالي لأربع سنوات، وبعد الاطلاع عليه من طرف الاعضاء والمنخرطون، ثار غضب الكثيرين على أبوابه من المصاريف، الشيء الذي دفع بمندوب الصيد البحري بطانطان ومعه رئيس الجمعية برفع الاجتماع، ومغادرة قاعة المندوبية، تاركين وراءهم عدد من المنخرطين يحتجون على مصير الاموال التي أودعوها بصندوق الجمعية، والتي قالوا انها طالتها ” شبهة فساد” وتحتاج الى فتح تحقيق بشأنها، لأن اموال كثيرة كانت ستجد طريقها الى البحارة واختفت، علما أن تلك الاموال تقتتطع من مراكب الصيد البحري وتتوجه الى صندوق الجمعية.

وعلمت ” هبة بريس” ان احتجاج المنخرطين بالجمعية سيتوسع في الاسابيع القادمة، بعد ان طالب هؤلاء دعم منظمات حقوقية وجمعيات مختصة بحماية المال العام، كما ان جمعيات أخرى للبحارة ستدخل على الخط لاصدار بلاغات في هذا الوضع، الذي يبقى مفتوحا الى استمرار الاحتقان بميناء طانطان، في انتظار تدخل الجهات المسؤولة .

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