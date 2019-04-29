الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” تصدر بلاغ تهنئة بمناسبة فوز الإشتراكيين في إسبانيا

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي بإسبانيا بلاغ تهنئة عقب فوز “الإشتراكي العمالي” في إنتخابات يوم أمس الأحد التي أفرزت فيها صناديق الإقتراع عن فوز “بيدرو ساتشيز” برئاسة الحكومة، حيث وصفت نسبة المشاركة ب”التاريخية”و”غير المعتادة”.

وكانت الكاتبة الإقليمية لحزب “الوردة” السيدة “عائشة الكرجي” قد قامت بحملات تعبئة واسعة في صفوف المهاجرين المغاربة الذين يخول لهم الدستور الإسباني الحق في التصويت كونهم مواطنون حاصلين على جنسية البلد المضيف،إذ عقدت إجتماعات مكثفة مع أفراد الجالية المغربية من أجل إحاطتها بالضرر الذي سيلحقها في حال ما إذا فاز اليمين المتطرف برئاسة الحكومة ، كما ناشدت الجميع إلى التوجه نحو صناديق الإقتراع للتصويت على الحزب الإشتراكي العمالي وصد الباب أمام تغول اليمين الذي راهن في حملته الإنتخابية على ورقة الهجرة كما هو الشأن في بعض الدول الأوروبية.

وتسود حالة من الفرح في أوساط الجاليات المقيمة بإسبانيا والتي كانت تتابع بقلق شديد ما ستسفر عنه صناديق الإقتراع خاصة بعد المناظرات التلفزيونية الأخيرة التي أعطت مؤشرات إيجابية عن إحتمال فوز اليمين برئاسة الحكومة،لكن الواقع على الأرض كان له رأي آخر وهو ما يعني أن الشعب الإسباني فطن للمد اليميني المتطرف وصوت لليسار _ حسب ما أكدته النتائج الرسمية_ وبالتالي وجه صفعة قوية للحزب الشعبي الذي تعالت الأصوات داخل هياكله اليوم بإمكانية إقالة كاتبه العام “بابلو كاسادو”.

وفي ما يلي ندرج نص التهنئة الصادرة عن الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي بإسبانيا :

“بإسمي وبإسم كل أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بإسبانيا ، نهنئ الحزب الإشتراكي العمالي بفوزه في الإنتخابات الإسبانية ، التي سجلت أرقاما هامة في نسبة المشاركة .

وإذ نجدد تهانينا للكاتب الأول بيدرو سانشير وكل الإشتراكيين بإسبانيا ، وننوه بالمشاركة الفعالة للإسبان من أصول مغربية في هذه الإنتخابات، والذين وقفوا سدا منيعا في وجه كل المخططات العنصرية والشوفينية والإنغلاقية،آملين أن يكون منطلقا لهبة إشتراكية في منطقتنا(البحر الأبيض المتوسط) “.

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