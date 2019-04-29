الركراكي بعد الفوز على الرجاء: تعرضت لكل أشكال الإهانات ولم أرد

نُشر بتاريخ :  2019-04-29 - 12:36
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هبة سبور – شفيق عنوري

اتهم وليد الركراكي، مدرب الفتح الرباطي، جماهير الرجاء الرياضي، بشتمه ورشقه بالمقذوفات، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين “ممثل العاصمة”، و”النسور”، على أرضية ملعب الأب ديكو بالدار البيضاء، لحساب الجولة ال26 من البطولة الاحترافية.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، لقد تعرضت لكل أشكال الإهانات خلال المواجهة، لكني لم أرد بأي شيء مسيء.

وأعرب مدرب الفتح عن سعادته بتمكن فريقه من العودة بنقطة واحدة من ميدان الرجاء، الذي يعيش أفضل فتراته.

وأشاد الركراكي بلاعبي فريقه الذين كانوا منظمين دفاعيا، مخصصا حيزا كبيرا من المدح لحارس مرمى الفتح، المهدي بنعبيد، الذي قدم مبارا مميزة.

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