هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

يترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب.

ويتدارس المجلس إثر ذلك، يضيف البلاغ، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، فيما يهم مشروع المرسوم الأخير تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.

ويختم المجلس أشغاله، حسب المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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