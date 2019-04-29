بوركينافاسو .. قتلى وجرحى في هجوم ارهابي على كنيسة

هبة بريس - وكالات

أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس، في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إن أفرادًا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي؛ ما أدى إلى مقتل أربعة مصلين وقس.

وأضاف أن أربعة أشخاص آخرين فقدوا.

وقال أحد أعضاء الكنيسة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الهجوم وقع حوالى الساعة 13.00 عندما كان المؤمنون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس.

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