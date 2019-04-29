الجزائر .. التحقيق مع مدير الأمن الوطني السابق بملفات فساد

هبة بريس - وكالات

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الاثنين، أن المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري عبد الغني هامل، مثل أمام القضاء للتحقيق في ملفات فساد.

وبحسب تلفزيون “النهار” الجزائري، فقد وصل هامل وابنه إلى محكمة ولاية تيبازة غربي الجزائر، للمثول أمام قاضي التحقيق.

ويمثل اللواء المتقاعد رفقة نجله مراد لسماع أقوالهما، في قضايا فساد تشمل عقارات وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ.

وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أنهى في 26 يونيو 2018 مهام هامل الذي تولى هذا المنصب منذ 2010.

وجاءت إقالة هامل بعد أن ذكر اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية قياسية من الكوكايين 700 كيلوغرام نهاية مايو 2018 في ميناء وهران غرب العاصمة، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

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