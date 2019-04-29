يهم أفراد الجالية .. إطلاق برنامج “شباك وحيد متنقل لخدمة مغاربة العالم”

هبة بريس

في إطار النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم، والتجاوب مع مختلف حاجياتهم وانتظاراتهم، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي طرأت على هذه الفئة من المواطنين المغاربة، وكذا التحولات العميقة التي عرفتها دول الاستقبال، على مختلف المستويات السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية، تقوم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتنفيذ استراتيجية وطنية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تتجلى في المحافظة على الهوية المغربية لمغاربة العالم وحماية حقوقهم ومصالح هم ، وكذا تعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي، المغرب.

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فتشكل المواكبة الاجتماعية والإدارية لمغاربة العالم إحدى الدعائم الأساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال تنظيم العديد من الزيارات واللقاءات التحسيسية مع مغاربة ببلدان الاستقبال وبأرض الوطن، وكذا تعزيز حضور الوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا بث وصلات إشهارية وبرامج إذاعية وتلفزية حول مختلف البرامج الحكومية الموجهة لمغاربة العالم ومختلف القضايا التي تهمهم سواء بأرض الوطن أو خارجه، إلى غير ذلك من الأنشطة والبرامج ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، واستلهاما من الأهمية التي تجسدها مختلف المبادرات التي يقوم بها مختلف الفاعلين في تقريب الادارة من المواطنين خاصة مغاربة العالم، وكذا ما تقوم به القنصليات المغربية بالخارج من مبادرات في هذا الاطار، كالقنصليات المتنقلة والأبواب المفتوحة، ستنظم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة خلال الفترة ما بين 2 و 5 ماي 2019، “شباك وحيد متنقل لخدمة مغاربة العالم” بمختلف الدوائر القنصلية للملكة بإسبانيا والتي ستهم كل من : مالقا، ألميريا، برشلونة، بلباو، جيرونا، لاس بالماس، مدريد، مايوركا، إشبيلية، تاراغونا وفالينسيا.

ويهدف هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه في مرحلة أولى بإسبانيا على أساس تعميمه مستقبلا ليشمل دولا أخرى إلى مواكبة وتتبع أوضاع مغاربة اسبانيا عن قرب والذين يشكلون نسبة مهمة من مغاربة العالم، بعدد يقدر بحوالي 850.000، حسب السجلات القنصلية. كما يروم هذا البرنامج كذلك إلى تحسيس مغاربة العالم بالقضايا التي تهمهم سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الإدارية، وذلك عن طريق تعبئة مختلف المؤسسات التي تعنى بشؤون مغاربة العالم، حيث سيعرف مشاركة كل القطاعات المعنية والمتمثلة في التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالمملكة الاسبانية؛ وزارة العدل ؛ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع النقل)؛ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛ المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ المديرية العامة للضرائب ؛ صندوق الضمان المركزي ؛ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ؛

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