فوز 5 قادة كاتالونيين معتقلين بانتخابات البرلمان الإسباني

هبة بريس - وكالات

انتخب الإسبان 5 قادة كاتالونيين يخضعون للمحاكمة في مدريد لدورهم بمحاولة انفصال إقليمهم عام 2017.

وبين الفائزين السجناء نائب رئيس حكومة كاتالونيا السابق أوريول خونكيراس، المتهم الرئيس في قضية الانفصاليين التي بدأت مداولاتها في 12 فبراير الماضي.

ويواجه خونكيراس عقوبة بالحبس قد تصل إلى 25 عاما في حال إدانته بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة في استفتاء 2017.

وانتخب خونكيراس نائبا بصفته زعيما لحزب “اليسار الجمهوري” الكاتالوني، بينما انتخب المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في حكومة كاتالونيا راوول روميفا سيناتورا.

وتمّ انتخاب 3 معتقلين انفصاليين آخرين هم يوردي سانشيز ويوردي تورول وجوسيب رول وهم أعضاء في حزب “معا من أجل كاتالونيا”.

وحصلت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية على 22 من أصل 350 مقعدا في البرلمان، ويمكن لها أن تؤدّي دورا رئيسيا في المشاورات المرتقبة، خصوصا أنّ الاشتراكي بيدرو سانشيز فاز في الانتخابات من دون أن يتمكن من الحصول على الغالبية المطلقة وسيجبر بالتالي على بناء تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكن من الحكم.

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