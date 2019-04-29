السودان.. إضراب 2000 سجين عن الطعام

هبة بريس - وكالات

أضرب أكثر من 2000 سجين محكومين بقضايا مخدرات عن الطعام بسجن الهدى غرب أم درمان، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي بالتدخل للتخفيف من عقوباتهم.

وحسبما أفاد مصدر لموقع “السوداني”، فإن السجناء أضربوا عن الطعام منذ الجمعة وواصلوا إضرابهم حتى وجبة عشاء أمس الأحد، رغم تدخل سلطات السجن وطلبها منهم العدول عن الإضراب.

وأكد المصدر أن مطالب المضربين عن الطعام اقتصرت على ترتيب زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ووقوفه على أوضاعهم وسماع قضاياهم لتخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحقهم في عهد حكومة المؤتمر الوطني السابقة، مشيرا إلى أن كثيرا منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد (20 عاما).

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