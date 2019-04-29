فرنسا تعتقل أشخاصًا يشتبه بتخطيطهم لهجمات “ارهابية”

هبة بريس - وكالات

أعلنت النيابة العامة في باريس، الاثنين، توقيف ”عدة أشخاص“ بشبهة التورط في التخطيط لهجوم ضد قوات الأمن الفرنسية.

وقالت النيابة إن المتهمين خططوا لاستهداف قوات الأمن ”في أجل قصير“، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية ”عصابة أشرار إرهابية إجرامية“.

وبين المتهمين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا.

وكان هذا القاصر قد وضع في مركز تعليمي في إطار المراقبة، وفق النيابة العامة.

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