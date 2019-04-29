لهذا السبب قام البنزرتي بتغيير السعيدي في مباراة صن داونز

هبة سبور – شفيق عنوري

أثار تغيير التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، لمتوسط ميدان الفريق، صلاح الدين السعيدي، خلال شوط اللقاء الثاني من مباراة ماميلودي صن داونز، برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي جرت أطوارها على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الكثير من التساؤلات، خاصة وأنه كان أفضل العناصر خلال المباراة.

وكشفت مصادر مقربة من النادي “الأحمر”، أن البنزرتي عمد إلى تغيير السعيدي، خوفا من تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية، والغياب عن موقعة الإياب بجنوب إفريقيا.

ويعتبر السعيدي واحدا من أبرز لاعبي الفريق البيضاوي، حيث يعتبر من العناصر الثابتة في تشكيلة البنزرتي منذ توليه قيادة الوداد.

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام يوم ال4 من شهر ماي المقبل، على أرضية ميدان ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

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