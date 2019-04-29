طقس الاثنين .. جو حار بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بداخل منطقة سوس، وبالجنوب الشرقي للبلاد وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وجنوب البلاد.

وستتكون سحب منخفضة وكتل من الضباب خلال الليل والصباح قرب السواحل والمحيط وشرق الواجهة المتوسطية، هذا فصلا عن نمو سحب غير مستقرة مصحوب بزخات مطرية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية، وستمتد إلى الواجهة المتوسطية خلال الليلة القادمة ، في حين ستكون السماء قليلة السحب الى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومعتدلة شمالية بالسواحل الجنوبية وضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي بالمنطقة الشرقية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق الأخرى، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و18 درجة بالشرق، والواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وغرب الأقاليم الجنوبية، وقرب سواحل المحيط، وستكون ما بين 18 و25 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والسهول الداخلية، وسوس والجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات وبالسواحل المتوسطية، وما بين 22 و29 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الاطلسية، وما بين 29 و36 درجة بالسايس واللوكوس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية وداخل دكالة وعبدة والشياضمة وسهول تادلة وتانسيفت، والرحامنة، وسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و40 درجة بالجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0