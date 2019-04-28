أمن فاس يلاحق اشخاصا ظهروا وهم يشهرون اسلحة بيضاء ب”فايسبوك”

ع محياوي – هبة بريس

تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس، بشكل جدي، مع صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها أن تمس بالإحساس بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر من ولاية أمن فاس بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت بحثا في الموضوع، بعدما تعاطت مع هذه الصور على أنها تبليغ عن جرائم مفترضة تمس بالأشخاص والممتلكات، بحيث يجري حاليا تشخيص هويات المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجدهم، تمهيدا لعملية توقيفهم.

وشدد ذات المصدر، على أن مصالح الأمن حريصة على توقيف الأشخاص الظاهرين في هذه الصور، وهم يحملون أسلحة بيضاء، وذلك بسبب ما يصدر عنه من مساس خطير بالشعور بالأمن لدى المواطنين.

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