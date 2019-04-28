الدريوش.. استفادة 1530 من قافلة طبية متعددة الاختصاصات

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت جمعية “Adep” الفرنسية بشراكة مع جمعية أصدقاء المريض بالدريوش صباح اليوم الأحد 28 أبريل الجاري قافلة طبية بإعدادية عبد العزيز أمين بالدريوش وبتعاون مع جمعية رؤيا ومندوبية الصحة بالدريوش ومنظمة الهلال الأحمر المغربي تحت شعار ” الصحة: تضامن مستمر “.

القافلة الطبية 17 شملت 10 إختصاصات، شملت كل من طب العيون ،الصدر، القلب ،الأنف ،الفم والأذنين، بالإضافة إلى السكري والغدد والمسالك البولية والأطفال والفحص بالرنين المغناطيسي بمشاركة 50 طبيبا و 45 من الممرضات والممرضين بالإضافة لصيدلية متعددة الأدوية.

وعرفت القافلة اقبالا كبيرا، حيث إستفاد حوالي 1530 من ساكنة الدريوش والنواحي و حوالي 2680 إستشارة طبية مع توزيع الادوية بالمجان ، كما يتم كذلك مواكبة الحالات المستعجلة.

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