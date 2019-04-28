مواجهات عنيفة بمخيمات تندوف والبوليساريو تلجأ للقوة والدبابات

هبة بريس – الرباط

تناقل عدد من النشطاء الصحراويين بمخيات تندوف صور توثق لصدامات بين متظاهرين غاضبين وعناصر من ما يسمونه “شرطة ودرك” بجبهة البوليساريو ، أمس السبت 27 يناير .

وحسب مااكدته مصادر من مخيمات تندوف فان الصدامات استعملت فيها الحجارة والعصي بين الطرفين ، بعدما احتج عدد من ساكنة مخيمات “الرابوني” ضد القيود المفروضة على الساكنة مطالبين بالحرية ، الامر الذي واجهته ميليشيا البوليساريو بالقمع والعنف مستعملة دبابات عسكرية ثقيلة .

واضافت المصادر ذاتها ان الصدامات اسقطت عدد من الجرحى والمعطوبين بين الجانبين كما استولى عدد من المتظاخرين على احدى السيارات الرباعية الدفع الخاصة بمايسمى ب “شرطة” الجبهة الانفصالية .