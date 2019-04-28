الاشتراكيون متقدمون في الانتخابات الإسبانية لكن دون أغلبية

هبة بريس - وكالات

أظهر مسح أجرته مؤسسة (جيه.إيه.دي3) بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسبانية بقليل، أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز متقدم لكن لم يصل إلى حد تحقيق الأغلبية.

وحسب توقعات محطة (آر تي في إي) ومعهد (جاد3) لقياس الرأي، فقد حصل الحزب الاشتراكي على 28،1 في المائة فيما حصل حزب الشعب المحافظ على المركز الثاني بـ17،8 في المائة.

كما حصل حزب (فوكس) الإسباني اليميني المتطرف على نحو 12% من الأصوات وذلك وفقا للتوقعات الأولية. وحسب هذه التوقعات، فإن بمقدور الحزب الذي تأسس في عام 2013، دخول البرلمان الإسباني لأول مرة في تاريخه، وبذلك سيضم البرلمان الإسباني كتلة لحزب يميني متطرف لأول مرة منذ عقود.

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