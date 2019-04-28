الخلفي : الحوار الاجتماعي قيمة أساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق ابرسمي باسم الحكومة ، ان الاتفاق الثلاثي الذي وقعته أطراف الحوار الاجتماعي بالمغرب قبل يومين، يعد آلية جديدة لتعزيز السلم الاجتماعي، خاصة أنه يساهم في تحسين دخل الموظفين والرفع من أجور العاملين في القطاع الخاص.

واضاف الخلفي أن “هذا الاتفاق الذي جاء نتيجة مخاض طويل، يمثل إنصافا لشرائح اجتماعية واسعة كما يساهم بشكل معتبر في دعم للقدرة الشرائية، من خلال الزيادات في الأجور التي تضمنها الاتفاق”.

وأبرز الخلفي في حوار مع قناة “ميدي 1 تيفي”، أن الكفلة الإجمالية للزيادة في أجوار 800 ألف موظف، بلغت 7 ملايير درهم، بالإضافة إلى مليار درهم لفائدة التعويضات العائلية إلى جانب الإجراء الذي يهم فئات واسعة، كانت ضحية البقاء في سلاليم دنيا، مبينا أن 80 في المائة من الزيادات ستتم في غضون 8 أشهر المقبلة ( ما بين ماي الجاري ويناير المقبل) وليس كما يروج البعض على أنها تستغرق ثلاث سنوات.

وتابع الوزير أن “هذا الحوار الذي أفضى إلى توقيع اتفاق جديد، أسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين الشركاء”، مردفا أنها “علاقة تقوم على تزيل التوجه الملكي السامي الداعي إلى إرساء ميثاق جماعي جديد في أفق صياغة نموذج تنموي جديد ، لافتا الى : “لكن إرادة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق قائمة لأنها تعتبر الحوار الاجتماعي قيمة أساسية في الحفاظ على السلم الاجتماعي”.

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