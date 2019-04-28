مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام شهر رمضان

هبة بريس - الرباط

أعلن مركز الفلك الدولي أنه يتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 أيار المقبل، بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، إن “شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 نيسان، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 ايار، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي”.

وأضاف: “وبناء على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 أيار أول أيام شهر رمضان المبارك في اغلب دول العالم”.

وأشار إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أمريكا.

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