الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحتج بالرباط ضد “الحوار الاجتماعي المهزوز” (صور)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

خرجت الفدرالية الديمقراطية للشغل الى شوارع العاصمة الرباط اليوم الاحد 28 أبريل الجاري ، احتجاجا على ما وصفته ب”الأوضاع الاجتماعية المتردية وعلى سيناريو الحوار الاجتماعي المهزور”.

وشارك في المسيرة عدد من المنتسبين إلى النقابة، يتقدمهم الكاتب العام ،عبد الحميد فاتيحي، حيث رفعت شعارات منتقدة لنتائج الحوار الاجتماعي الأخير، الذي تمخض عنه اتفاق اجتماعي جديد، ومنتقدة سياسات الحكومة في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي على مستوى عدد من القطاعات الاجتماعية، على رأسها قطاع التعليم.

ورفضت قيادة الفيدرالية وفقا لبلاغ صادر عنها بعد اجتماع مكتبها المركزي يوم الاثنين الماضي بمقرها بالدار البيضاء، السلم الاجتماعي المجاني، وتقرر الاحتجاب القسري عن تظاهرات فاتح ماي 2019.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0