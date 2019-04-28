عاد من السوق ليجدها غارقة في دمائها ..جريمة بشعة تهز جماعة “راس الواد” ضواحي تاونات

نُشر بتاريخ :  2019-04-28 - 19:00
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خالد لعروسي - هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادر متطابقة ان جماعة رأس الواد إقليم تاونات و بالضبط النوايل الكعدة الحمراء عاشت يوم الأحد 28 أبريل 2019 على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها سيدة عمرها 60 سنة ، عُثرعليا جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء داخل منزل زوجها .

وأوضحت نفس المصادر، أن زوجها كان في السوق الأسبوعي بمركز رأس الواد وبعد عودته لبيته بدأ يطرق الباب بكل قوة ، و عندما لم يفتح الباب استعان ببعض الجيران و تسلق جدران المنزل ليدخل و يجد زوجته مكبلة ومقتولة في ظروف غامضة.

و أضافت ذات المصادر، أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، توافدت إلى عين المكان من أجل القيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق. فيما أبقى المحققون على جميع الاحتمالات والفرضيات، التي من شأنها أن تقود إلى فك لغز جريمة الدم، واعتقال الجاني أو الجناة.

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