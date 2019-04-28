اسبانيا : حجز زورق وأزيد من ثلاثة اطنان من الحشيش

هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة الوطنية الاسبانية، انها تمكنت صباح امس السبت، من ضبط أزيد من 3 أطنان ونصف من الحشيش معبأة في 115 رزمة، في منطقة “سان روكي” في الجنوب الاسباني.

بلاغ للشرطة الاسبانية كشف ان عملاء عناصر من الامن تمكنت من ضبط هذه الشحنة الكبيرة من الحشيش، عندما دخل زورق نفاث إلى أحد الأنهار الموجودة بضواحي مدينة “لالينيا”( في الجنوب الاسباني ) ، حيث تمت مراقبته من الجو قبل أن يتوقف قرب إحدى المزارع.

واضاف المصدر ذاته انه تمت محاصرة الزورق وتوقيف احد قائديه فيما تمكن ثاني من الفرار فيما تم حجز شحنة من الحشيش كانت داخل الزورق تقدر ب20 رزمة من الحشيش، والعثور على اخرى مخزنة في قبو باحدى المزارع بالمنطقة حيث بلغ الوزن الإجمالي للحشيش المحجوز 3 آلاف و 600 كيلوغرام.

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