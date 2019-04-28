سطات : احالة عصابة الفراقشية على انظار الوكيل العام

هبة بريس ـ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، احالت صباح اليوم الاحد على انظار الوكيل العام لدى استئنافية سطات، أفراد عصابة متخصصة في سرقة المواشي باستعمال أدوات الكسر وتسميم كلاب الحراسة واستعمال ناقلة ذات محرك مكونة من اربعة افراد.

ويشار أن افراد العصابة الاجرامية تعتبر من العصابات الإجرامية التي كانت تنشط بكل من اقليمي سطات وبرشيد، ينحدرون من منطقة سيدي العايدي وأولاد عبو، بهدف السطو على المواشي او ما يعرف بظاهرة الفراقشية.

واضافت ذات المصادر، إن ظروف وملابسات تفكيك هذه الشبكة الخطيرة ، تعود إلى توصل عناصر الدرك بسرية سطات، مجموعة من الشكايات مفادها أن العديد من رؤوس الأغنام والأبقار، تم سرقتها ، وهي الشكايات التي عجلت بشن حملات تمشيطية وابحاث ميدانية عبر اجراءها لمجموعة من الابحاث وأخذ البصمات من الأماكن التي كانت موضوع السرقة لتنطلق رحلة البحث والتحقيق لفك لغز عمليات السرقات التي روعت الساكنة.

واشارت ذات المصادر، ان طوقا امنيا ضرب بمحيط المكان، تم من خلاله توقيف احد ابرز المشتبه بهم واقتياده صوب سرية درك سطات من أجل تعميق البحث معه ،وبعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة من طرف المحققين، اعترف باقترافه رفقة شركائه بمجموعة من السرقات وشركائه في العملية، لتنتقل عناصر الضابطة القضائية إلى منطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، حيث حجزت حوالي 60 رأس من الغنم بإسطبل كانت موضوع السرقة وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه فيهم واقتياد الجميع صوب مقر سرية درك سطات من أجل تعميق البحث معهم.

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