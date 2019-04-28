“تنين العرب” يجمع الابطال في تدريب جهوي

هبة بريس ـ خريبكة

نظمت العصبة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة لرياضة تنين العرب و الفنون الدفاعية تدريبا جهويا مفتوحا وامتحان استدراكي للاحزمة

وتم برمجة هذا التدريب طبقا للبرنامج السنوي و كذلك فتح باب الترشيح لجميع الابطال و البطلات في الاستعداد لليلة الابطال الرمضانية التي ستنظمها العصبة الشهر المقبل و التعرف على اهم التقنيات المسموح بها في فن المبارزة والتي كان على اشرافها المدير التقني للعصبة السيد بوشتى البوابي و كذلك رئيس لجنة التحكيم الهران عبد الهادي

و قد عرف حضور قوي حيت وصل العدد الى 200 شخص و عدد كبير من الجمعيات المنتمية للجهة و لقية التدريب استحسان الجميع وانشتار واسع لهذه الرياصة بالجهة وفي الاخير حضر عدة شخصيات من مختلف الرياضات لتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة و طمعا في جيل رياضي يرفع من مستوى الجهة في جميع المناسبات

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