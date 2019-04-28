مندوبية الصحة بالجديدة تتصدى ل”اضطراب ألعاب الفيديو”

نُشر بتاريخ :  2019-04-28 - 14:59
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أحمد مصباح - الجديدة

أطلقت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الجديدة، بحر الأسبوع الجاري، الأسبوع الوطني للصحة المدرسية للموسم الدراسي 2018-2019، تحت شعار “ألعاب الفيديو، نعم للعب لا للإفراط”.

ونظرا لما تكتسيه ظاهرة إدمان ألعاب الفيديو أو “اضطراب ألعاب الفيديو” التي تم الإعتراف بها، شهر يونيو 2018، كمرض من قبل منظمة الصحة العالمية، وفي هذا الصدد، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية، وتعزيز صحة الشباب، نظمت المندوبية حملات توعية للتلاميذ والتلميذات والأمهات والآباء، حول مخاطر استعمال الشاشات وألعاب الفيديو، والتدابير اللازم اتخاذها من أجل تجنب الإصابة بالاضطراب الناجم عنها.

النظاهرة استهدفت بالأساس :

تلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي ؛

الأمهات والآباء وأولياء الأمور؛

الأطر الإدارية والتربوية بمختلف المؤسسات التعليمية، ومدارس التعليم العتيق، والمراكز الصحية، ودور الشباب، وفضاءات الصحة والشباب، والنوادي النسوية.

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