بشرى ايجورك بالأردن عضو لجنة تحكيم مهرجان ليالي المسرح الحر

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تشرفت المخرجة والممثلة المتالقة بشرى ايجورك باثراء لجنة التحكيم الخاصة بفعاليات مهرجان ليالي المسرح بالاردن الذي اعطى انطلاقته السيد وزير الثقافه والشباب الأردني محمد سليمان رمان ووزيره في الإعلام و وذلك بحظور العديد من الفنانين والفنانات العربيات كسلمى المصري ومكرمة الدوره الفنانه الكويتيه سعاد عبد الله و الفنان السوري قاسم ملحو.

وتتضمن فقرات الدورة عروض كل من مصر والكويت وجورجيا وايطالياو فلسطين والعراق كما سيتوج المهرجان باعلانه عن عدة جواءز اهمها ذهبية وفضية وبرونزية المسرح الحر لافضل عمل مسرحي متكامل.

يذكر ان المتالقة بشرى اجورك ساهمت في توطيد المكنون الابداعي لعدة مهرجانات عربية مختلفة كان اهمها مهرجان قليبية بتونس الشقيقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0