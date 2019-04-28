القيادي في الـ ” بيجيدي ” الداودي : نحن أحسن من الآخرين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في جولة له بعدد من مناطق سوس، إنزكان وتارودانت، لم يدخر الحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، جهدا ، في شرح ما يقع بين مكونات الحكومة ومشاكلها ، في لقاءاته مع مساء شبيبة حزبه ، والتي ابتدأها بايت ملول انزكان الجمعة الماضي ، بقوله عن خصومه السياسيين ” المفترضين” أن وزراء العدالة والتنمية ” أحسن من الاخرين” مطالبا المواطن المغربي بضرورة اختياره للافضل، بعد مقارنته بين مكونات المشهد السياسي في البلاد.

و نهج وزير الحكامة أسلوب التشكيك و التذمر ، بعد أن حكى ما وقع له في زيارة الى أحد دواوير الاطلس الكبير ، بعد أن التقى بسكان هناك، ليس لهم بحسب وصفه أبسط مقومات الحياة، ومهما ذلك يستعملون الدواب من أجل الانتقال الى مكاتب التصويت، ناصحا اياهم بمقاطعة الانتخابات بما أنهم لا يحملون من حقوق المواطنة إلا البطاقة الوطنية وفق تعبير الحسن الداودي.

ونفى هذا الاخير ، ما يتداول حول اعتزام الحكومة الغاء مجانية التعليم، قائلا : “اذا كان هذا الخبر صحيحا فلتذهب العدالة والتنمية الى الواد” مؤكدا أن الحكومة تطمح الى الزيادة في منح الطلبة، وبناء المؤسسات التعليمية ، وفرض نسبة 20 في المائة على كليات خاصة بضرورة فتح أبوابها في وجه أبناء الفقراء للدراسة بالمجان.

وبخصوصا فئات هشة من المجتمع ” الارامل والمطلقات” اعتبرها الداودي أنها من أولويات حزب العدالة والتنمية، لكونهم ” ضحايا ” ما وصفهم ب ” جيوب الريع ” مؤكدا ان الاموال التي توزع على هذه الفئات هي تنتزع من المستفيدين من الريع.

ولاحظ مهتمون أن الداودي وبالرغم من تحمله حقيبة وزارية ضمن الحكومة التي تضم مجموعة من الاحزاب، غير أن الاخير في كل لقاءاته بإنزكان وتارودانت، يتحدث عن ما حققه حزب البيجيدي لوحده، ولم تصدر منه أي جملة تتضمن ” مكونات الحكومة” كما تفعل الاحزاب الاخرى في لقاءاتها، لابد ان تتحدث عن مكونات الحكومة في عدد من الانجازات، دون الحديث بشكل كبير عن مكون حزبها فقط.

التساؤل الاخر، الذي طبع جولة الداودي الى مناطق سوس، هو أن هذا الاخير اختار مناطق هامشية، حيت الطبقات الهشة، كأزرو بإنزكان وتاليوين بتارودانت، وهي مناطق معروفة بالهشاشة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول استمرار منهجية الدعاية واختيار المناطق الهشة، وهي سهلة المنال لتوظيف الخطاب الديني او التشكيك في المكونات الاخرى للحكومة .

…

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0