وفاة أستاذ متعاقد بسبب “تسمم غذائي”

هبة بريس ـ الربــــاط

نعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد -مديرية زاكورة- عضوها الأستاذ حميد الأخضر، والذي توفي أمس بالقنيطرة، على إثر تعرضه لتسمم غذائي، خلال مشاركته في نضالات التنسيقية الوطنية.

وجاء في بلاغ للتنسيقية ” ببالغ الحزن والاسى، تلقينا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية زاكورة، نبأ وفاة المرحوم بإذن الله الأستاذ حميد الأخضر، عضو التنسيقية بزاكورة بعد تعرضه لتسمم غذاي خلال البرنامج النضالي الأخير بالرباط “

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